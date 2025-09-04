दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर कर सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की मांग, जानिए मामला
क्या है खबर?
दिल्ली की एक कोर्ट में आपराधिक शिकायत दायर कर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायत विकास त्रिपाठी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) वैभव चौरसिया के समक्ष लगाई है। उनका आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले मतदाता सूची में शामिल था। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 सितंबर को तय की है।
आरोप
सोनिया गांधी पर क्या है आरोप?
बार एंड बेंच के मुताबिक, त्रिपाठी के वकील ने कोर्ट में कहा कि गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया, 1982 में हटा दिया गया और फिर 1983 में दोबारा से शामिल किया गया। उन्होंने जाली दस्तावेजों आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है।
नोटिस
कोर्ट ने नहीं जारी किया कोई औपचारिक नोटिस
त्रिपाठी के वकील द्वारा पूरी दलील देन के बाद कोर्ट ने अगले सप्ताह फिर से मामले पर विचार करने की बात कही है। कोर्ट ने अभी तक गांधी या दिल्ली पुलिस को कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग की मतदाता सूची पर सवाल उठा रहे हैं, इस बीच भाजपा नेताओं ने भी सोनिया समेत कई कांग्रेस नेताओं के वोटर-ID पर सवाल खड़े किए हैं।