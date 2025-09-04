दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर कर सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की मांग, जानिए मामला

दिल्ली कोर्ट में शिकायत दायर कर सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग

लेखन गजेंद्र 04:08 pm Sep 04, 202504:08 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की एक कोर्ट में आपराधिक शिकायत दायर कर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायत विकास त्रिपाठी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) वैभव चौरसिया के समक्ष लगाई है। उनका आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले मतदाता सूची में शामिल था। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 सितंबर को तय की है।