LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / बिहार में नवंबर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव, अगले महीने जारी होगी अधिसूचना
बिहार में नवंबर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव, अगले महीने जारी होगी अधिसूचना
बिहार में नवंबर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव (फाइल तस्वीर: एक्स/@airnews_patna)

बिहार में नवंबर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव, अगले महीने जारी होगी अधिसूचना

लेखन गजेंद्र
Sep 04, 2025
01:28 pm
क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर में होने की संभावना है। चुनाव आयोग इसके लिए अक्टूबर में अधिसूचना जारी कर सकता है। बताया जा रहा है कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरी होने के बाद उसकी अद्यतन मतदाता सूची जारी की जाएगी, इसके बाद ही चुनाव की घोषणा होगी। चुनाव की घोषणा दुर्गा पूजा और दशहरा के तुरंत बाद अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकती है।

चुनाव

2 से 3 चरणों में निपटेगा चुनाव

बिहार में 2020 का पिछला विधानसभा चुनाव भी अक्टूबर से नवंबर तक 3 चरणों में हुआ था। इस बार भी चुनाव 2 से 3 चरणों में कराने की संभावना है। इस बार दिवाली और छठ पूजा भी अक्टूबर में मनाई जाएगी जो 18 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच होगी। ऐसे में मतदान इसके बाद ही रखने की संभावना है। मतगणना 15 से 20 नवंबर के बीच पूरी करके, 22 नवंबर तक चुनाव संपन्न कराया जाएगा।

मुकाबला

इस बार काफी कड़ा है मुकाबला

पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 125 सीटें और महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थीं। NDA में जनता दल यूनाइटेड ने 43, भाजपा ने 74, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 4 और विकासशील इंसान पार्टी ने 4 सीटें जीती थीं। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने 75, कांग्रेस ने 19, वामदलों ने 16 सीटें जीती थीं। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वामदलों के साथ मिलकर कड़ी टक्कर देंगे।