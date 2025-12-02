संसद का शीतकालीन सत्र: चुनाव सुधारों पर बहस के लिए तैयार हुई सरकार, जानिए कब होगी

केंद्र सरकार ने मंगलवार को विपक्ष के पुरजोर विरोध को देखते हुए संसद के शीतकालीन सत्र में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) समेत चुनाव सुधारों पर बहस करने पर सहमति जता दी है। सरकार ने अगले सप्ताह मंगलवार (9 दिसंबर) को चुनाव सुधारों पर व्यापक बहस का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जबकि 8 दिसंबर को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के विषय पर भी एक अलग चर्चा निर्धारित की है। आइए पूरी खबर जानते हैं।

पुष्टि किरेन रिजिजू ने की पुष्टि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में SIR पर बहस समेत अन्य गतिविधियों की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा, 'आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान सोमवार 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लोकसभा में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा और मंगलवार 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधारों पर चर्चा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।'

मुद्दा SIR और BLO की मौतों का मुद्दा उठा सकता है विपक्ष न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, आगामी बहस चुनाव सुधारों पर केंद्रित होगी, लेकिन विपक्ष द्वारा SIR प्रक्रिया और बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) की मौतों का मुद्दा भी उठा सकता है। हालांकि, सरकार बूथ कैप्चरिंग और मताधिकार से वंचित करने जैसे पुराने मुद्दों को उठा सकती है, और यह भी बता सकती है कि हाल ही में हुए बिहार चुनावों के दौरान एक भी मतदान रद्द नहीं किया गया था या पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी थी।

Advertisement

सहमति पहले वंदे मातरम पर बहस करने को तैयार हुआ विपक्ष सूत्रों के अनुसार, कार्य मंत्रणा समिति (BAC) की बैठक से पहले प्रमुख विपक्षी नेताओं ने एक-दूसरे से बात की और इस बात पर सहमत हुए कि वंदे मातरम पर बहस पहले होनी चाहिए। यह कदम संसद में दिन में बार-बार हुए व्यवधान के बाद उठाया गया है, जिसमें विपक्षी सांसदों ने SIR प्रक्रिया पर तत्काल बहस की मांग की थी। उनका तर्क था कि संशोधन प्रक्रिया से मतदाताओं के नाम कट सकते हैं और लोकतांत्रिक भागीदारी कमजोर हो सकती है।

Advertisement

आरोप खड़गे ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने SIR पर चर्चा में देरी के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने चर्चा नहीं करने को देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताते हुए केंद्र पर एक संवेदनशील चुनावी प्रक्रिया की जांच से बचने का आरोप लगाया है। इससे पहले INDIA गठबंधन के सदस्यों ने संसद के मकर द्वार 'SIR रोको', 'वोट चोरी रोको' लिखी तख्तियां लहराकर विरोध प्रदर्शन किया।