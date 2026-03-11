लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, विपक्ष की नारेबाजी

लेखन गजेंद्र 06:37 pm Mar 11, 202606:37 pm

क्या है खबर?

संसद के बजट सत्र में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बुधवार को खारिज कर दिया गया है। स्पीकर की कुर्सी पर बैठे पीठासीन जगदंबिका पाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के बाद इस पर मतदान कराया और अविश्वास प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे और शाह से माफी मांगने की मांग की। सभा की कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित कर दी गई।