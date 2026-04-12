SIR के बाद 12 राज्यों में 5.20 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे, जानें राज्यवार आंकड़े

देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 5.20 करोड़ मतदाताओं के नाम कट गए हैं। यह कुल मतदाताओं की संख्या का 10 प्रतिशत है। इस प्रक्रिया के बाद, अब इन 12 राज्यों की मतदाता सूचियों में 45.81 करोड़ नाम बचे हैं। बता दें कि दूसरे चरण के तहत 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में SIR की प्रक्रिया की गई थी।

मृत नाम कटने की वजहें भी आईं सामने चुनाव आयोग के अनुसार, मतदाता सूची से 66.88 लाख ऐसे मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है। इनमें से सबसे ज्यादा 25.47 लाख नाम उत्तर प्रदेश से हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से भी लगभग 24.16 लाख मृत व्यक्तियों के नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा 13 करोड़ नाम पतों पर अनुपस्थिति, 3.1 करोड़ के दूसरी जगह चले जाने और 1.2 करोड़ से ज्यादा नाम मृत्यु होने के चलते हटाए गए हैं।

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नए नाम मतदाता सूचियों में जोड़े गए 2 करोड़ नए नाम चुनाव आयोग ने बताया कि सूची से नाम हटाए जाने के साथ-साथ करीब 2 करोड़ नए नाम जोड़े भी गए हैं। सबसे ज्यादा नए नाम उत्तर प्रदेश में शामिल किए गए हैं। राज्य में 92.4 लाख नए मतदाता के नाम जुड़े हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 35 लाख, केरलम में 20.4 लाख और राजस्थान में 15.4 लाख नए नाम शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 12.9 लाख और गुजरात में 12 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने पंजीयन करवाया है।

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