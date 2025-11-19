बिहार: नीतीश ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद 17वीं विधानसभा भंग हो गई है। बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने राज्यपाल को नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। नीतीश के साथ भाजपा और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कई नेता साथ थे।

शपथ गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह बिहार की 18वीं विधानसभा के तहत नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार (20 नवंबर) को सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में होगा। मैदान 17 नवंबर से आम लोगों के लिए बंद है। कार्यक्रम स्थल पर 2 मंच बनेंगे और करीब 150 अतिथि शामिल होंगे। समारोह में नीतीश मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही उपमुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

नेता सम्राट चौधरी बनाए गए भाजपा के विधायक दल के नेता बुधवार को भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपना नेता चुना गया है। संभावना जताई जा रही है कि सम्राट और विजय सिन्हा उपमुख्यमंत्री बने रहेंगे। सम्राट को भाजपा विधायक दल का नेता और सिन्हा को उपनेता बनाया गया है। अभी भाजपा और JDU में विधानसभा के स्पीकर और गृह मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर दावे को लेकर खींचतान दिख रही है।

बैठक अमित शाह के साथ ही नीतीश की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार शाम को पटना पहुंच रहे हैं। यहां उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होगी। इस दौरान मंत्रिमंडल के चेहरों पर चर्चा हो सकती है। भाजपा-JDU के बीच विभागों को लेकर जो खींचतान मची है, उसे कुछ हद तक शांत किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि विधानसभा स्पीकर का पद भाजपा अपने पास रखना चाहती है, जबकि JDU गृह विभाग चाहता है। 17वीं विधानसभा में भी भाजपा के नंद किशोर यादव स्पीकर थे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब-कब ली शपथ? नीतीश कुमार ने पहली बार मार्च, 2000 में मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली थी। इसके बाद नवंबर 2005 में दूसरी बार, नवंबर 2010 में तीसरी बार, फरवरी 2005 में चौथी बार, नवंबर 2015 में पांचवीं बार, जुलाई 2017 में छठी बार, नवंबर 2020 में सातवीं बार, अगस्त 2022 में आठवीं बार और जनवरी 2024 में नौवीं बार मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश 2005 से मुख्यमंत्री हैं। बीच में मई 2014 से फरवरी 2015 तक 278 दिन जीतमराम मांझी मुख्यमंत्री थे।