नीतीश कुमार के बेटे निशांत को बनाया जाएगा बिहार का उपमुख्यमंत्री? आज बैठक में होगा फैसला
क्या है खबर?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अचानक राज्यसभा जाने से यहां के सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। इस बीच खबर आ रही है कि उनके बेटे निशांत कुमार को उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री का पद भाजपा के पास जाएगा, जबकि राज्य में अब केवल एक उपमुख्यमंत्री होगा। नई सरकार में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है। इसको लेकर पार्टी ने शाम 5 बजे 1-अणे मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई है।
बैठक
सांसद और विधायकों को बैठक में बुलाया गया
पार्टी ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से पहले अपने सांसदों और विधायकों को बैठक में बुलाया है। इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में पार्टी के अगले अध्यक्ष का नाम भी सामने आ सकता है। संभावना जताई जा रही है कि निशांत को पार्टी की कमान मिल सकती है। हालांकि, कुछ लोग उनको महत्वपूर्ण भूमिका देने की बात कह रहे हैं। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी JDU को दिलाने की चर्चा है।
सदस्यता
इस हफ्ते पार्टी की सदस्यता लेंगे निशांत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजनीति से दूर रहने वाले निशांत अभी तक पार्टी के सदस्य नहीं है। वे इस हफ्ते पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले साल नीतीश ने 26 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी, लेकिन अब कैबिनेट में 32 मंत्री किए जा सकते हैं। इस बार भाजपा 14 और JDU अपने कोटे से 15 मंत्री बना सकती है। अन्य सहयोगी पार्टियों के कोटे से 2-1 मंत्री बनेंगे।