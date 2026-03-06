नीतीश कुमार के बेटे निशांत को बनाया जाएगा बिहार का उपमुख्यमंत्री? आज बैठक में होगा फैसला

नीतीश कुमार के बेटे निशांत बन सकते हैं बिहार के उपमुख्यमंत्री

लेखन गजेंद्र 12:59 pm Mar 06, 202612:59 pm

क्या है खबर?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अचानक राज्यसभा जाने से यहां के सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। इस बीच खबर आ रही है कि उनके बेटे निशांत कुमार को उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री का पद भाजपा के पास जाएगा, जबकि राज्य में अब केवल एक उपमुख्यमंत्री होगा। नई सरकार में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है। इसको लेकर पार्टी ने शाम 5 बजे 1-अणे मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई है।