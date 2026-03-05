नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की खबरों पर मुहर लगाई, कहा- मेरी इच्छा थी

नीतीश ने एक्स पर लिखा, 'संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में बना रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग-मार्गदर्शन रहेगा।'

पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में…

चुनाव

नीतीश के बेटे निशांत को राज्यसभा भेजने की चर्चा थी

इससे पहले खबर आई थी कि जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने मुख्यमंत्री नीतीश के बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। उनके साथ पार्टी रामनाथ ठाकुर या अन्य को भेज सकती है। अब पार्टी दूसरी सीट पर निशांत को उतारेगी या अन्य को, इसका खुलासा भी जल्द होगा। भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और शिवेश कुमार को उतारा है। एक अन्य सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को उतारने की तैयारी है।