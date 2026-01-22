नितिन नबीन की अध्यक्षता में भाजपा की बैठक, पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए बनाई ये रणनीति

आर्थिक बदहाली बंगाल के आर्थिक हालात को लेकर TMC को घेरने की तैयारी NDTV ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बैठक में ऐसी रणनीति बनाने पर जोर दिया गया, जो पिछले 15 सालों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के रिकॉर्ड को निशाना बनाए। इसमें पश्चिम बंगाल के आर्थिक हालात सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा नेताओं ने बताया कि राज्य प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में काफी पीछे है। बैठक में फैसला हुआ कि पार्टी इस विरोधाभास को मतदाताओं तक पहुंचाएगी।

शिक्षा स्वास्थ्य और शिक्षा भी रहेगा मुद्दा बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की कथित गंभीर स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाओं की कमी, गंदगी और अव्यवस्था को भाजपा ने चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला किया है। वहीं, शिक्षा व्यवस्था, भर्ती घोटालों, स्कूलों-कॉलेजों की हालत और युवाओं के भविष्य पर भी चर्चा हुई। फैसला लिया गया कि जिन मुद्दों ने जमीनी स्तर पर गहरा असंतोष पैदा किया है, उन्हें लगातार अभियानों के जरिए उजागर किया जाना चाहिए।

महिला महिला सुरक्षा, अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी एजेंडे में रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। पार्टी ने पश्चिम बंगाल को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताया। नेताओं ने सहमति जताई कि यह मुद्दा सभी वर्गों के लोगों के बीच उठता है और इसे संवेदनशीलता के साथ संबोधित करने की जरूरत है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों से जुड़ी चिंताएं, कानून-व्यवस्था और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति पर भी चर्चा हुई। पार्टी मतदाताओं से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने का वादा भी करेगी।

दौरा बंगाल का दौरा करेंगे नितिन नितिन 27 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वहां वे पार्टी के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसका उद्देश्य चुनाव से पहले संगठन की स्थिति को समझना और ताकत का आकलन करना है। पश्चिम बंगाल को लेकर नितिन पहले से सक्रिय हैं। कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, बालुरघाट से सांसद सुकांत मजूमदार और अमिताभ चक्रवर्ती, सुनील बंसल, मंगल पांडे और अमित मालवीय से मुलाकात की थी।