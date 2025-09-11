नितिन गडकरी ने आरोपों का जवाब दिया

नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल को लेकर कहा- मेरे खिलाफ पैसे देकर अभियान चलाया जा रहा

लेखन गजेंद्र 02:10 pm Sep 11, 202502:10 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल को लेकर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रही नकारात्मक खबरों पर गुरुवार को चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि देश में E20 के तहत पारंपरिक ईंधन के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता है, जिसको लेकर बढ़ा-चढ़ाकर चिंताएं पेश की जा रही है। गडकरी ने कहा कि इसी को आधार बनाकर उनके खिलाफ पैसे देकर राजनीतिक अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।