नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल को लेकर कहा- मेरे खिलाफ पैसे देकर अभियान चलाया जा रहा
क्या है खबर?
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल को लेकर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रही नकारात्मक खबरों पर गुरुवार को चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि देश में E20 के तहत पारंपरिक ईंधन के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता है, जिसको लेकर बढ़ा-चढ़ाकर चिंताएं पेश की जा रही है। गडकरी ने कहा कि इसी को आधार बनाकर उनके खिलाफ पैसे देकर राजनीतिक अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
जवाब
क्या बोले गडकरी?
दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के 65वें वार्षिक सम्मेलन में गडकरी ने कहा कि पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल सुरक्षित है, जो नियामकों-वाहन निर्माताओं द्वारा समर्थित है। उन्होंने कहा, "ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) और सुप्रीम कोर्ट ने E20 पर स्पष्टता दी है। यह पर्यावरण और एनर्जी सिक्योरिटी के अनुकूल है। सोशल मीडिया पर मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए अभियान चलाया गया, जो पेड अभियान था। इस पर ध्यान न दें।"
विवाद
क्या है E20 को लेकर विवाद?
पारंपरिक ईंधन में E20 के तहत 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाकर अनिवार्य बिक्री को लेकर गडकरी पिछले दिनों निशाने पर आ गए हैं। वाहन मालिकों का दावा है कि यह ईंधन माइलेज कम करता है और पुराने वाहनों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन गडकरी लगातार इसका लाभ बता रहे हैं। गडकरी E20 से किसी कार को हुए नुकसान का उदाहरण दिखाने की चुनौती दे चुके हैं। कांग्रेस ने E20 के जरिए उनके पारिवारिक व्यापार को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाया है।