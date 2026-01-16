महाराष्ट्र निकाय चुनाव: BMC में भाजपा गठबंधन को बहुमत, 28 साल बाद बना सकती है सरकार

महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी है। मुंबई में भाजपा इतिहास की ओर अग्रसर है। रुझानों में बृहन्मुंबई महानगरपालिका ( BMC ) में भाजपा गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और फिलहाल 115 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं, शिवसेना (शिंदे) 28, शिवसेना (UBT) 63, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP शरद) एक, कांग्रेस 9 और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) 6 सीटों पर आगे है।

अन्य नगर निगम बाकी नगर निगमों का क्या है हाल? 29 में 23 नगर निगम में भाजपा गठबंधन आगे चल रहा है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक में गठबंधन को बड़ी लीड मिल चुकी है। कोल्हापुर में शुरुआत में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लेकिन अब भाजपा आगे चल रही है। संभाजीनगर में भी भाजपा आगे है। लातूर और चंद्रपुर में कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। वसई विरार में बहुजन विकास अघाड़ी आगे चल रही है। जलगांव, धुले, लातूर, अमरावती में भी भाजपा आगे है।

बयान भाजपा बोली- पूरे महाराष्ट्र में अच्छे नतीजे आएंगे रुझानों पर भाजपा नेता नितेश राणे ने कहा, "जो हिंदू की बात करेगा वो महाराष्ट्र पर राज करेगा।" भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा, "शुरुआती रुझान तेजी से आगे बढ़ेंगे। पीछे जाने का कोई चांस नहीं है। हम पुणे में 125 का आंकड़ा पार कर लेते हैं तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। मुंबई में भी यही स्थिति है। पिंपरी में एकतरफा जीत है, कोल्हापुर और सांगली में भी यही हाल है। पूरे महाराष्ट्र में अच्छा नतीजा आएगा।"

एग्जिट पोल एग्जिट पोल में क्या अनुमान लगाए गए थे? JVC के एग्जिट पोल में BMC में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 138 सीटों के साथ भारी बहुमत मिलने के आसार जताए गए थे। वहीं, शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) गठबंधन को 59 सीटें मिलने की उम्मीद थी। एक्सिस-माई इंडिया ने BMC में भाजपा गठबंधन को 131 से 151 सीटें मिलने की उम्मीद जताई थी, जबकि शिवसेना (UBT) को 58 से 68 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। कांग्रेस के 12-16 सीटें जीतने की संभावना थी।

