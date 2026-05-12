भोपाल में 700 गाड़ियों के साथ पदभार ग्रहण को पहुंचे भाजपा नेता

प्रधानमंत्री मोदी ने की तेल बचाने की अपील, लेकिन 700 गाड़ियों के साथ चले भाजपा नेता

लेखन गजेंद्र 04:52 pm May 12, 202604:52 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के भोपाल में एक भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचत करने की अपील को नजरअंदाज कर दिया है। दैनिक भास्कर के मुताबिक, भाजपा नेता सौभाग्य सिंह को मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का चेयरमैन बनाया गया तो वे गाड़ियों का काफिला लेकर पदभार ग्रहण करने पहुंच गए। सोमवार को उज्जैन से भोपाल जाते समय उनके साथ कम से कम 700 वाहनों का काफिला था, जो सड़क पर निकला तो जाम की स्थिति पैदा हो गई।