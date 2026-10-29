देश में 4 राज्यों की 28 सीटों पर हुए MLC चुनाव का परिणाम आ चुका है

देश में 4 राज्यों की 28 सीटों पर हुए MLC चुनाव में किसका पलड़ा रहा भारी?

लेखन गजेंद्र 12:38 pm Oct 29, 202612:38 pm

क्या है खबर?

देश के 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुए विधान परिषद सदस्य (MLC) चुनावों का अंतिम परिणाम सामने आ चुका है। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की कुल 28 सीटों पर 23 अक्टूबर को बैलेट पेपर से मतदान हुआ था, जिसके परिणाम 27 अक्टूबर से आना शुरू हुए थे। चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 16 सीटें, जबकि विपक्षी INDIA गठबंधन ने 9 सीटें जीती हैं। अलग-अलग राज्यों कैसा परिणाम रहा? आइए, जानते हैं।