मेकेदातु बांध को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के कांग्रेस नेता भिड़े

शिवकुमार ने कहा, "कोई भी निंदा करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह मेरा राज्य है, मेरा अधिकार है। वे चाहें तो प्रतिनिधिमंडल लेकर आएं, मैं उन्हें समझाऊंगा। वहां की राजनीति ही ऐसी है। अगर कांग्रेस निंदा नहीं करेगी, तो DMK करेगी। DMK नहीं करेगी, तो AIADMK करेगी। हो सकता है कि सब निंदा करें, लेकिन सभी को कानून को मानना ​​ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें 177 TMC पानी पाने का अधिकार है।"