मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, क्या भाजपा को मिलेगी मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटें?

वजह

क्यों रद्द किया गया नटराजन का नामांकन?

नटराजन ने कथित तौर पर अपने नामांकन के साथ हलफनामे में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी थी। चुनाव अधिकारियों ने माना कि यह चूक नामांकन आवश्यकताओं का उल्लंघन है और इससे उनकी उम्मीदवारी अमान्य हो जाती है। भाजपा की उम्मीदवार माया नारोलिया और उनके चुनाव प्रतिनिधि ने रिटर्निंग अधिकारी संदीप यादव के सामने इस मुद्दे को उठाया था। उनका तर्क था कि उम्मीदवारों को कानूनी रूप से सभी लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी देना जरूरी है।