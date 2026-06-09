कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में लगा झटका, मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द

चुनाव

कांग्रेस के पाले में थी एक सीट

मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 163 और कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं। राज्य में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है, जिसमें प्रत्येक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों का वोट चाहिए। भाजपा आसानी से 2 सीट जीत सकती है। बाकी बचे 47 विधायक तीसरी सीट जीतने के लिए पर्याप्त नहीं। हालांकि, उसने क्रॉस वोटिंग की संभावना के चलते तीसरा उम्मीदवार भी उतार दिया। कांग्रेस 62 विधायक (2 अयोग्य) से एक सीट जीत सकती थी।