मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट सर्किट से उठा धुआं, बीच में छोड़कर गईं
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती गुरुवार को अपने 70वें जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं, तभी कॉन्फ्रेंस कक्ष में धुआं उठने से हड़कंप मच गया। घटना लखनऊ स्थित BSP कार्यालय में हुई। यहां धुआं शॉर्ट सर्किट की वजह से उठा था, जो छत के नीचे फॉल्स सीलिंग के अंदर से निकल रहा था। धुआं उठता देख वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत अग्निशमन उपकरणों से धुआं बुझाने का प्रयास किया।
घटना
बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर गईं मायावती
धुआं उठने के बाद मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चली गईं। हालांकि, उससे पहले उन्होंने पत्रकारों को कुछ मिनट संबोधित किया था। इस दौरान मायावती ने कहा कि उनके 4 साल के कार्यकाल में आम लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से फायदा मिला था, जो सिर्फ कागजों पर नहीं थी बल्कि जमीन पर लागू हुई थी। उन्होंने कहा कि उनकी योजनाओं को अब विपक्षी सरकारें अपने राजनीतिक फायदे के लिए कॉपी कर रही हैं, जिनके इरादे हमेशा पाखंडी हैं।
ट्विटर पोस्ट
मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में धुआं
VIDEO | Lucknow: A minor short circuit was reported during BSP chief Mayawati’s press conference, briefly interrupting the event. Visuals from the venue show the moment of disruption and fire extinguisher being used.#Mayawati #UPNews #LucknowNews— Press Trust of India (@PTI_News) January 15, 2026
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/NxQ2VLZFwO