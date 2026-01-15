मायावती लखनऊ में अपने 70वें जन्मदिन के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं

मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट सर्किट से उठा धुआं, बीच में छोड़कर गईं

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती गुरुवार को अपने 70वें जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं, तभी कॉन्फ्रेंस कक्ष में धुआं उठने से हड़कंप मच गया। घटना लखनऊ स्थित BSP कार्यालय में हुई। यहां धुआं शॉर्ट सर्किट की वजह से उठा था, जो छत के नीचे फॉल्स सीलिंग के अंदर से निकल रहा था। धुआं उठता देख वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत अग्निशमन उपकरणों से धुआं बुझाने का प्रयास किया।