ED के खिलाफ ममता बनर्जी का प्रदर्शन, कहा- मेरे पास अमित शाह के घोटाले के सबूत

आरोप अमित शाह को लेकर क्या बोलीं ममता? मुख्यमंत्री बनर्जी ने रैली में कहा कि उन्होंने ED के छापे के दौरान कोई गलत काम नहीं किया। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला घोटाले से प्राप्त सारा पैसा अमित शाह के पास जाता है, जिसे भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार और सुवेंदु अधिकारी भेजते हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय एजेंसियों ने अनुचित दबाव डाला तो वह खुलासा कर देंगी, जिसका सबूत पेन ड्राइव है। उन्होंने चेतावनी दी कि अपने पद के सम्मान में उन्होंने चुप्पी साध रखी है।

आरोप गृह मंत्रालय के बाहर तृणमूल सांसदों पर कार्रवाई की निंदा की इससे पहले मुख्यमंत्री बनर्जी ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के सामने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 8 सांसदों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की निंदा की। उन्होंने एक्स पर इस घटना को 'शर्मनाक और अस्वीकार्य' बताते हुए लिखा कि लोकतंत्र सत्ता में बैठे लोगों की सुविधा या आराम के लिए नहीं चलता। उन्होंने लिखा कि जब भाजपा नेता विरोध करते हैं, तो उनका स्वागत होता है और विपक्षी सांसदों विरोध करने पर घसीटा जाता है।

सुनवाई कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई 14 जनवरी तक टली पिछले दिनों I-PAC कार्यालय पर छापे के दौरान मुख्यमंत्री बनर्जी के पहुंचने पर ED ने उनके ऊपर सरकारी कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। इसको लेकर एजेंसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की और मुख्य न्यायाधीश से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। कोर्ट में अत्यधिक भीड़ होने के कारण सुनवाई को 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। ED ने बनर्जी पर छापे के दौरान दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जबकि TMC ने अवैध और मनमाना बताया।

