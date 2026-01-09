LOADING...
ममता बनर्जी ने कोलकाता में ED की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया

ED के खिलाफ ममता बनर्जी का प्रदर्शन, कहा- मेरे पास अमित शाह के घोटाले के सबूत

लेखन गजेंद्र
Jan 09, 2026
04:00 pm
क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के खिलाफ बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। उ्न्होंने राजनीतिक परामर्श देने वाली कंपनी I-PAC के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापा मारने के खिलाफ कोलकाता में बड़ा विरोध-प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की भीड़ जुटी। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ घोटाले के सबूत होने की बात कही।

आरोप

अमित शाह को लेकर क्या बोलीं ममता?

मुख्यमंत्री बनर्जी ने रैली में कहा कि उन्होंने ED के छापे के दौरान कोई गलत काम नहीं किया। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला घोटाले से प्राप्त सारा पैसा अमित शाह के पास जाता है, जिसे भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार और सुवेंदु अधिकारी भेजते हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय एजेंसियों ने अनुचित दबाव डाला तो वह खुलासा कर देंगी, जिसका सबूत पेन ड्राइव है। उन्होंने चेतावनी दी कि अपने पद के सम्मान में उन्होंने चुप्पी साध रखी है।

आरोप

गृह मंत्रालय के बाहर तृणमूल सांसदों पर कार्रवाई की निंदा की

इससे पहले मुख्यमंत्री बनर्जी ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के सामने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 8 सांसदों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की निंदा की। उन्होंने एक्स पर इस घटना को 'शर्मनाक और अस्वीकार्य' बताते हुए लिखा कि लोकतंत्र सत्ता में बैठे लोगों की सुविधा या आराम के लिए नहीं चलता। उन्होंने लिखा कि जब भाजपा नेता विरोध करते हैं, तो उनका स्वागत होता है और विपक्षी सांसदों विरोध करने पर घसीटा जाता है।

सुनवाई

कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई 14 जनवरी तक टली

पिछले दिनों I-PAC कार्यालय पर छापे के दौरान मुख्यमंत्री बनर्जी के पहुंचने पर ED ने उनके ऊपर सरकारी कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। इसको लेकर एजेंसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की और मुख्य न्यायाधीश से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। कोर्ट में अत्यधिक भीड़ होने के कारण सुनवाई को 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। ED ने बनर्जी पर छापे के दौरान दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जबकि TMC ने अवैध और मनमाना बताया।

ट्विटर पोस्ट

ममता बनर्जी का प्रदर्शन

