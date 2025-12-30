ममता बनर्जी का अमित शाह पर पलटवार, चुनाव आयोग को भी दी घेराव की चेतावनी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बंगाल में घुसपैठियों का बोलबाला रहा है और यह राज्य आतंकियों का अड्डा बन गया। इस मुख्यमंत्री बनर्जी ने शाह पर पलटवार करते हुए पूछा कि क्या पहलगाम आतंकी हमला केंद्र सरकार ने करवाया है। उन्होंने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग भी चेतावनी दी है।

बयान बनर्जी ने क्या दिया बयान? मुख्यमंत्री बनर्जी ने बंगाल के बांकुरा जिले के बीरसिंहपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाभारत महाकाव्य के दो खलनायक दुःशासन और दुर्योधन करार दिया। उन्होंने कहा, "शकुनी का शिष्य दुःशासन सूचना जुटाने के लिए बंगाल आया है। चुनाव आते ही दुःशासन और दुर्योधन प्रकट होने लगते हैं।" बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर को बंगाल का दौरा किया था और अब शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं।

सवाल बनर्जी ने शाह से किया तीखा सवाल शाह के बंगाल के आतंकवादियों का अड्डा बनने के दावे पर बनर्जी ने कहा, "अगर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी नहीं हैं, तो पहलगम की घटना कैसे हुई? क्या आपने पहलगम में हमला करवाया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे कौन था?" बता दें, 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। इसी तरह 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत हुई थी।

Advertisement

बयान शाह ने क्या दिया था बयान? शाह ने कोलकाता में विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल के लिए आगामी महीनों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, "राज्य ने TMC के 15 वर्षों के शासन में भारी पीड़ा झेली है। इन सालों में बंगाल ने भय, भ्रष्टाचार और कुशासन देखा है।" उन्होंने कहा, "घुसपैठ ने लोगों में असुरक्षा और चिंता की भावना पैदा कर दी है। यही कारण है कि अब मतदाताओं का मिजाज स्पष्ट रूप से बता रहा है कि वह बदलाव की इच्छा रखते हैं।"

Advertisement

SIR बनर्जी ने SIR को लेकर बोला हमला मुख्यमंत्री बनर्जी ने SIR को लेकर आरोप लगाया कि इसके नाम पर राज्य भर के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अधिकारी SIR के तहत लगभग 1.5 करोड़ नामों को हटाने की योजना बना रहे हैं। राजबंशी, मतुआ और आदिवासी जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने SIR की इस प्रक्रिया को TMC को सत्ता से हटाने और बंगालियों को मताधिकार से वंचित करने का जानबूझकर किया गया प्रयास बताया।

चेतावनी बनर्जी ने दी चुनाव आयोग के घेराव की चेतावनी बनर्जी ने कहा, "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल से किया जा रहा SIR एक बहुत बड़ा घोटाला है। सिर्फ आप (अमित शाह) और आपका बेटा ही बचेंगे। इस अभ्यास में BLO समेत कई लोगों ने आत्महत्या कर ली।" उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर किसी भी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाया गया, तो TMC दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करेगी।" बता दें कि बंगाल से SIR के बाद 58 लाख नाम हटाए गए हैं।