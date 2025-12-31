मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2025 को भाजपाई लूट और कुशासन का साल बताया, कहा- याद दिलाना जरूरी

मुद्दे

खड़गे ने किन मुद्दों को उठाया?

खड़गे ने मनरेगा खत्म करने, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), आर्थिक असमानता, डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट, बेरोजगारी, पेपर लीक, अमेरिका का टैरिफ, पहलगाम हमला, मणिपुर हिंसा, महंगाई, दिल्ली का प्रदूषण, अरावली खनन, दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमला और कुंभ भगदड़ का जिक्र किया है। खड़गे ने लिखा कि भारत में टॉप 1 प्रतिशत लोगों के पास भारत की 40 प्रतिशत दौलत है। उन्होंने महंगाई से राहत के लिए GST कम करने को केवल आंकड़ेबाजी बताया।