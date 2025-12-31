LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2025 को भाजपाई लूट और कुशासन का साल बताया, कहा- याद दिलाना जरूरी
लेखन गजेंद्र
Dec 31, 2025
03:57 pm
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जाते हुए 2025 साल को 'सुधार का साल' बताया था, जिसका जवाब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने एक्स पर कुल 14 बातों का उल्लेख करते हुए 2025 को भाजपाई लूट, भ्रष्टाचार और कुशासन का साल बताया। उन्होंने लिखा कि साल के आखिरी दिन ये याद दिलाना जरूरी है कि 2025, भाजपा के 11वें साल में देश कैसा चला।

मुद्दे

खड़गे ने किन मुद्दों को उठाया?

खड़गे ने मनरेगा खत्म करने, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), आर्थिक असमानता, डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट, बेरोजगारी, पेपर लीक, अमेरिका का टैरिफ, पहलगाम हमला, मणिपुर हिंसा, महंगाई, दिल्ली का प्रदूषण, अरावली खनन, दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमला और कुंभ भगदड़ का जिक्र किया है। खड़गे ने लिखा कि भारत में टॉप 1 प्रतिशत लोगों के पास भारत की 40 प्रतिशत दौलत है। उन्होंने महंगाई से राहत के लिए GST कम करने को केवल आंकड़ेबाजी बताया।

ट्विटर पोस्ट

खड़गे का संदेश

याद

प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों बताया था 2025 को सुधार का साल?

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा था कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार है! 2025 में अलग-अलग सेक्टर में जबरदस्त सुधार हुए, जिससे हमारी ग्रोथ की यात्रा को गति मिली है। ये सुधार विकसित भारत बनाने की हमारी कोशिशों को भी मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में वस्तु और सेवा कर (GST), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, परमाणु ऊर्जा सुधार, श्रम सुधार, शिक्षा सुधार और मनरेगा की जगह लाए गए VB-जी राम जी का जिक्र किया था।

