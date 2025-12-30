प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 को 'सुधारों का साल' बताया, लिखा- भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार है
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाते हुए वर्ष 2025 को 'सुधारों का साल' बताते हुए केंद्र सरकार की एक साल की प्रमुख उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने लिंक्डइन पर सुधारों से जुड़ी पोस्ट साझा की है। उन्होंने लिंक साझा कर लिखा, 'भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार है! 2025 में अलग-अलग सेक्टर में जबरदस्त सुधार हुए, जिससे हमारी ग्रोथ की यात्रा को गति मिली है। ये सुधार विकसित भारत बनाने की हमारी कोशिशों को भी मजबूत करेंगे।'
सुधार
मोदी ने किन सुधारों पर बात की?
प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में वस्तु और सेवा कर (GST), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, परमाणु ऊर्जा सुधार, श्रम सुधार, शिक्षा सुधार और VB-जी राम जी की बात की है। उन्होंने लिखा कि इस सुधार एक्सप्रेस का प्राथमिक इंजन भारत की जनसांख्यिकी, युवा पीढ़ी और अदम्य साहस है। उन्होंने लिखा कि 2025 को पिछले 11 वर्षों में हासिल उपलब्धियों के आधार पर निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए याद किया जाएगा।
विकास
समावेशी विकास की नींव को मजबूत किया- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "हमने संस्थानों का आधुनिकीकरण किया, शासन व्यवस्था को सरल बनाया और दीर्घकालिक, समावेशी विकास की नींव को मजबूत किया। हमने उच्च महत्वाकांक्षा, तीव्र क्रियान्वयन और गहन परिवर्तन के साथ दृढ़ निश्चय के साथ आगे कदम बढ़ाया। इन सुधारों का उद्देश्य नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाना, उद्यमियों को आत्मविश्वास के साथ नवाचार करने में सक्षम बनाना और संस्थानों को स्पष्टता और विश्वास के साथ कार्य करने में सक्षम बनाना रहा है।"
ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी ने साझा किया लिंक
India has boarded the Reform Express!— Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2025
2025 witnessed pathbreaking reforms across various sectors which have added momentum to our growth journey. They will also enhance our efforts to build a Viksit Bharat.
Shared a few thoughts on @LinkedInhttps://t.co/M30VgAAAR1