प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 को 'सुधारों का साल' बताया, लिखा- भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार है

सुधार

मोदी ने किन सुधारों पर बात की?

प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में वस्तु और सेवा कर (GST), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, परमाणु ऊर्जा सुधार, श्रम सुधार, शिक्षा सुधार और VB-जी राम जी की बात की है। उन्होंने लिखा कि इस सुधार एक्सप्रेस का प्राथमिक इंजन भारत की जनसांख्यिकी, युवा पीढ़ी और अदम्य साहस है। उन्होंने लिखा कि 2025 को पिछले 11 वर्षों में हासिल उपलब्धियों के आधार पर निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए याद किया जाएगा।