पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा को राहत, लोकपाल आदेश रद्द

सुनवाई

कोर्ट ने क्या कहा?

बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने लोकपाल को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने और एक महीने के भीतर नया निर्णय लेने को कहा है। मोइत्रा ने अपनी याचिका में लोकपाल के 12 नवंबर के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि आदेश लोकपाल अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन था क्योंकि उनकी दलीलों पर विचार किए बिना पारित था।