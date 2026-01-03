महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव: महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, भाजपा को बड़ी बढ़त
क्या है खबर?
महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को बड़ी खुशखबरी मिली है। महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। 2 जनवरी को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख के बाद इन उम्मीदवारों को जीत मिली है। इनमें भाजपा के 44, शिवसेना (शिंदे गुट) के 22 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP अजित) के 2 उम्मीदवार शामिल हैं।
इलाके
किन इलाकों में निर्विरोध जीते महायुति उम्मीदवार?
भाजपा की 44 सीटों में से ज्यादातर ठाणे जिले की कल्याण-डोंबिवली नगर निगम की है। इसके अलावा पुणे, पिंपरी-चिंचवाड, पनवेल, भिवंडी, धुले, जलगांव और अहिल्यानगर से भी कई सीटें निर्विरोध महायुति के खाते में गई हैं। पुणे में भाजपा के उम्मीदवार मंजुषा नागपुरे और श्रीकांत जगताप वार्ड संख्या 35 से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इससे उत्साहित केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुरलीधर मोहोल ने कहा कि पुणे का अगला मेयर भाजपा का ही होगा।