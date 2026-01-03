महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव: महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, भाजपा को बड़ी बढ़त

लेखन आबिद खान 10:47 am Jan 03, 202610:47 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को बड़ी खुशखबरी मिली है। महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। 2 जनवरी को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख के बाद इन उम्मीदवारों को जीत मिली है। इनमें भाजपा के 44, शिवसेना (शिंदे गुट) के 22 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP अजित) के 2 उम्मीदवार शामिल हैं।