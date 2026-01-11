BMC चुनाव के लिए महायुती ने जारी किया अपना घोषणापत्र, जानिए क्या-क्या वादे किए

बृहन्मुंबई नगर निगम ( BMC ) चुनावों से पहले रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ मिलकर महायुति का संयुक्त घोषणापत्र जारी किया। महायुति गठबंधन ने अपने व्यापक घोषणापत्र में BEST बसों में महिलाओं के लिए किराए में 50 प्रतिशत की छूट देने समेत कई अहम वादे किए हैं। बता दें कि BMC चुनावों में भाजपा-शिवसेना के साथ रामदास आठवले की पार्टी का गठबंधन है।

बयान फडणवीस ने घोषणापत्र को लेकर क्या कहा? घोषणापत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "हम 5 साल बाद जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और दिखाएंगे कि हमने क्या हासिल किया है। हम मराठियों को मुंबई छोड़ने नहीं देंगे, हम उन्हें यहीं घर देंगे। कुछ लोग सिर्फ मराठियों के घरों की बातें करते हैं, लेकिन महायुति करके दिखाती है।" उन्होंने कहा, "हम डेवलपर्स नियुक्त करेंगे। हम झुग्गीवासियों, फुटपाथ पर रहने वालों और BMC के सफाई कर्मचारियों को नए घर देंगे।"

वादा मुंबई को बांग्लादेशियों से मुक्त करने का वादा मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "हम मुंबई को बांग्लादेशियों से मुक्त कराएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से हम 100 प्रतिशत बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें निर्वासित करेंगे। AI टूल 6 महीने में तैयार हो जाएगा।" उन्होंने कहा, "BMC स्कूलों को कौशल-उन्मुख बनाएंगे और मराठी भाषा सीखने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगे। हम 2060 की आबादी के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे और प्रदूषण दूर करने की परियोजनाओं पर 16,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।"

Advertisement

वादे घोषणापत्र में किए गए ये प्रमुख वादे घोषणापत्र में मेट्रो, वाटर टैक्सी और सतत परिवहन पर काम करने, सड़कों पर भीड़ कम करने और 2034 तक मुंबई को विकसित महानगर बनाने का वादा किया है। इसी तरह BEST बसों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी की छूट, बहनों के लिए 1 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कराने, BEST बेड़े में बसों की संख्या 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने और घाटकोपर में 17,000 लोगों के लिए SRA परियोजना को पूरा करने का भी वादा किया है।

Advertisement