महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति के मतभेद सामने आए, शिंदे ने क्यों याद दिलाया गठबंधन धर्म?

लेखन आबिद खान
Dec 01, 2025
06:59 pm
क्या है खबर?

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले सत्तारूढ़ महायुति में तनातनी की खबरें आ रही हैं। अब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भाजपा को 'गठबंधन धर्म' का पालन करने की नसीहत दे दी है। शिंदे का ये बयान ऐसे वक्त आया है, जब हाल ही में कई शिवसेना नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा शिंदे ने स्वीकार किया है उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए थे और फडणवीस ने भी उन पर लगाए थे।

बयान

शिंदे बोले- सहयोगी पार्टियां गठबंधन धर्म का पालन करे

शिंदे ने कहा, "मेरा कहना है कि अगर हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, तो सहयोगी पार्टियां भी करें। हमारा गठबंधन कल या आज का नहीं है। यह गठबंधन बालासाहेब, अटलजी, आडवाणीजी के जमाने का है। हमारा गठबंधन ताकत और कुर्सी के लिए नहीं बना था, ये विचारधारा और सोच के लिए बना था। अब हमारे NDA के मुखिया नरेंद्र मोदी इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि गठबंधन को कैसे मजबूत बनाया जाए।"

आरोप

शिंदे ने स्वीकारा- मैंने फडणवीस पर आरोप लगाए

शिंदे ने कहा, "यह सच है कि मैंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए और उन्होंने भी मुझ पर आरोप लगाए। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि ये चुनाव स्थानीय चुनाव हैं, जो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और स्थानीय कार्यकर्ता लड़ते हैं। इन चुनावों में बड़े राजनीतिक मुद्दों को उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके वरिष्ठ नेता भी चुनावी प्रचार में उनके साथ आए।"

वजह

क्या है विवाद की वजह?

दरअसल, महायुति में बढ़ती तनातनी के बीच फडणवीस और शिंदे ने तय किया था कि भाजपा और शिवसेना (शिंदे) एक-दूसरे के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नहीं तोड़ेंगे। हालांकि, इस समझौते के कुछ ही दिन बाद कई शिवसेना नेता भाजपा में शामिल हो गए। शिंदे इससे नाराज बताए जाते हैं। इसके अलावा मुंबई निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए फडणवीस और शिंदे एक ही होटल में ठहरे थे, लेकिन एक-दूसरे से नहीं मिले। इससे अटकलों को और बल मिला।

दोस्ताना मुकाबला

चुनाव में भाजपा के खिलाफ शिवसेना ने की विपक्ष से दोस्ती

निकाय चुनाव में कई सीटों पर शिवसेना के दोनों गुट तो कई पर शिवसेना और कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। पुणे जिले की चाकण नगर परिषद में शिंदे शिवसेना की उम्मीदवार के समर्थन में शिवसेना (UBT) के विधायक हैं, जिनका मुकाबला भाजपा से है। धाराशिव जिले की ओमेगा नगर परिषद में शिंदे शिवसेना ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। नासिक की येओला नगर परिषद सीट पर शिंदे शिवसेना ने NCP (SP) के साथ गठबंधन कर लिया है।

सिंधुदुर्ग

सिंधुदुर्ग में भिड़े भाजपा-शिवसेना नेता

सिंधुदुर्ग में भाजपा-शिवसेना नेता भिड़ गए हैं। यहां शिवसेना विधायक नीलेश राणे पर एक भाजपा नेता के घर में घुसने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। राणे ने भाजपा नेता के यहां 'छापा' मारकर दावा किया था कि उन्हें घर से नगदी मिली, जो निकाय चुनाव में बांटने के लिए थी। राणे के ही भाई और भाजपा के राज्य मंत्री नितेश राणे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये व्यापार से हुई कमाई है।

मतदान

2 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए मतदान

महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान होना है। इस दौरान 246 नगरपालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव में 6,859 निकाय सदस्यों और 288 परिषद अध्यक्षों का चुनाव होगा। इसके लिए 1.07 करोड़ से ज्यादा मतदाता 13,355 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। भाजपा के 100 पार्षद और 3 नगरपालिका अध्यक्ष निर्विरोध जीत चुके हैं। नवंबर, 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद इन चुनावों को बेहद अहम माना जा रहा है।

