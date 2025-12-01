कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी पालतू कुत्ते के साथ पहुंची संसद, कहा- काटने वाले अंदर हैं

संसद के शीतकालीन सत्र में पालतू कुत्ते को साथ लेकर पहुंचे कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी

लेखन भारत शर्मा 03:02 pm Dec 01, 202503:02 pm

क्या है खबर?

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार से हुई। इसमें बड़ा ही दुर्लभ और चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। दरअसल, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को लेकर सदन पहुंची। इस घटना पर तुरंत ही बहस और विवाद छिड़ गया। उच्च सुरक्षा वाले परिसर में एक पालतू जानवर का दिखना दिन की सबसे चर्चित घटना बन गई। बड़ी बात यह रही कि उन्होंने कुत्ते को छोटा और हानिरहित बताते हुए अपने निर्णय का बचाव किया।