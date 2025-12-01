LOADING...
कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी पालतू कुत्ते के साथ पहुंची संसद, कहा- काटने वाले अंदर हैं
संसद के शीतकालीन सत्र में पालतू कुत्ते को साथ लेकर पहुंचे कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी

लेखन भारत शर्मा
Dec 01, 2025
03:02 pm
क्या है खबर?

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार से हुई। इसमें बड़ा ही दुर्लभ और चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। दरअसल, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को लेकर सदन पहुंची। इस घटना पर तुरंत ही बहस और विवाद छिड़ गया। उच्च सुरक्षा वाले परिसर में एक पालतू जानवर का दिखना दिन की सबसे चर्चित घटना बन गई। बड़ी बात यह रही कि उन्होंने कुत्ते को छोटा और हानिरहित बताते हुए अपने निर्णय का बचाव किया।

बयान

सदन में कुत्ता लाने पर क्या बोली चौधरी?

चौधरी ने सदन में कुत्ता लाने से संबंधित चिंताओं को खारिज करते हुए कहा, "सरकार को घर के अंदर जानवर पसंद नहीं होंगे, लेकिन समस्या क्या है? यह इतना छोटा जीव है कि किसी को काटेगा नहीं।" उन्होंने कहा, "अगर किसी के काटने की चिंता है, तो वह कुत्ता नहीं, संसद में बैठे कुछ लोग हैं। यह संसद के अंदर क्यों मुद्दा होना चाहिए? हम किस सुरक्षा चिंता की बात कर रहे हैं? कुत्ते को भी जाने दीजिए।"

ट्विटर पोस्ट

यहां सुने सांसद रेणुका चौधरी का बयान 

निंदा

भाजपा ने की चौधरी के कृत्य की निंदा

भाजपा ने चौधरी के इस कृत्य की निंदा करने में जरा भी देर नहीं लगाई। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि चौधरी का यह कृत्य सांसदों को मिले विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है। ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "विशेषाधिकार किसी को भी नियमों का उल्लंघन करने या सदन में पालतू जानवर लाने की इजाजत नहीं देते हैं। इसके लिए सभी की जवाबदेही होनी चाहिए।"

