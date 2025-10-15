शेयर बाजार: सेंसेक्स 575 अंक चढ़कर बंद, निफ्टी में दर्ज हुई इतनी तेजी

टॉप गेनर्स में आज ICICI लोंबार्ड, परसिस्टेंट और वोडाफोन-आइडिया ने क्रमशः 8.92 फीसदी, 6.95 फीसदी और 4.55 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। प्रेस्टीज एस्टेट और IIFL फाइनेंस के शेयरों में भी क्रमशः 4.51 फीसदी और 4.35 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। साइएंट, ओरेकल फाइनेंसियल सर्विसेज, दिल्लीवरी, PB फिनटेक और ICICI प्रूडेंटिया क्रमशः 2.40 फीसदी, 2.16 फीसदी, 1.83 फीसदी, 1.71 फीसदी और 1.68 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत बढ़ी

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.26 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.76 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।