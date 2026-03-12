राहुल गांधी के खिलाफ वीर सावरकर के अपमान में मानहानि मामला बंद, याचिका वापस ली गई

आरोप

याचिकाकर्ता ने क्या लगाया था आरोप?

याचिकाकर्ता भुताडा ने शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि 15 और 16 जून, 2022 को हिंगोली और अकोले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर टिप्पणी की थी, जो मानहानिकारक और अपमानजनक थीं। उनकी याचिका के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत अपराध दर्ज किए गए। इसके बाद नासिक की अदालत ने सितंबर 2024 को राहुल को समन जारी किया था।