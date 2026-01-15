महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में अमिट स्याही की जगह मार्कर पेन का उपयोग, विवाद शुरू

महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में मतदाताओं की उगलियों पर नीले रंग की अमिट स्याही की जगह मार्कर पेन के उपयोग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना ( उद्धव ठाकरे ) और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस पर विरोध जताया है और आरोप लगाया है कि इससे चुनाव में धांधली को बढ़ावा मिल रहा है। सबसे पहले यह मुद्दा कल्याण से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) की उम्मीदवार उर्मिला तांबे ने उठाया था, जो सोशल मीडिया पर छा गया।

विवाद क्या है मामला? उर्मिला तांबे ने आरोप लगाया कि राज्य चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी की मदद के लिए अमिट स्याही के बजाय जानबूझकर मार्कर पेन का इस्तेमाल कर रहा है, जो आसानी से छूट सकती है। इसके बाद कल्याण से ही वार्ड नंबर नौ में कांग्रेस उम्मीदवार माधवी चौधरी ने भी यह मुद्दा उठाया। दोनों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। यह मुद्दा सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर स्याही को केमिकल से हटाते हुए वीडियो बना रहे हैं।

आपत्ति उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने आपत्ति जताई शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, "बहुत जगहों से शिकायतें आ रही हैं। कुछ लोगों का नाम गायब है। जो स्याही लगाई जा रही है उसे भी साफ कर सकते हैं। चुनाव आयोग क्या करती है? उसको जवाबदेह होना चाहिए।" MNS प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, "अब वे स्याही की जगह मार्कर पेन इस्तेमाल कर रहे हैं। यह अस्वीकार्य है। ऐसे फर्जी चुनावों का कोई फायदा नहीं है। वे कुछ भी करके सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं।"

स्पष्टीकरण राज्य चुनाव आयोग ने सफाई दी- कहा निशान मिटाकर वोट करना अपराध राज्य चुनाव आयोग ने मामले को लेकर अपने बयान में कहा कि अगर कोई व्यक्ति उंगली पर निशान मिटाकर दोबारा मतदान करता है तो यह अपराध है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आयोग ने कहा कि मतदाता के वोट देने के बाद उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। इसलिए, स्याही पोंछकर मतदाता दोबारा वोट नहीं दे सकता। हालांकि, उसने अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा। आयोग ने याद दिलाया कि 2011 से निकाय चुनाव में मार्कर उपयोग हो रहा है।

