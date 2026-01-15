LOADING...
महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान शुरू, सभी निगाहें BMC पर 
लेखन गजेंद्र
Jan 15, 2026
09:20 am
क्या है खबर?

महाराष्ट्र में 9 साल के इंतजार के बाद गुरुवार को लोग नगर निगम के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) समेत 29 नगर निगमों के लिए सुबह से मतदान शुरू हो गया है। BMC के 227 वार्डों समेत कुल 893 वार्डों की 2,869 सीटों के लिए मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ है, जो शाम साढ़े 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। परिणाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार 16 जनवरी होगी।

मतदान

3.48 करोड़ मतदाता करेंगे 15,931 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में कुल 3.48 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं, जो 15,931 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। BMC चुनाव के लिए 227 सीटों पर कुल 1,729 उम्मीदवार उतरे हैं। शहर में कुल 1.03 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 55.16 लाख पुरुष और 48.26 लाख महिलाएं हैं। मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए नगर निगम क्षेत्रों में आज सार्वजनिक अवकाश है। पूरे शहर में 25,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। कई फिल्म अभिनेता अपना वोट डाल चुके हैं।

चुनाव

देश में सबसे अधिक है BMC का बजट

देश की सबसे अमीर और वार्षिक बजट वाली BMC में 9 साल बाद चुनाव हो रहा है। इसके पास कुल 74,400 करोड़ रुपये शहरी विकास के लिए होता है, जो गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के बजट से कही अधिक है। BMC के पिछले चुनाव 2017 में हुए थे और कार्यकाल 7 मार्च, 2022 को समाप्त हो गया था, लेकिन परिसीमन समेत कई विवादों के कारण चुनाव नहीं हुए। तब से मुंबई निगम का संचालन प्रशासक कर रहा है।

टक्कर

इस बार का BMC चुनाव क्यों खास?

इस बार BMC का चुनाव बेहद खास है क्योंकि यहां 1997 से 2022 तक 25 वर्ष तक शासन करने वाली बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना में 2 फाड़ हो चुकी है। एक शिवसेना बालासाहेब के बेटे उद्धव ठाकरे के पास है, जबकि दूसरी पार्टी कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे चला रहे हैं। मतदाता दोनों में किसे चुनते हैं, ये देखने लायक होगा। चुनाव में उद्धव अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ विवाद भुलाकर मराठी वोटों को एकजुट करने साथ आए हैं।

अक्षय कुमार ने डाला वोट

मतदान के लिए इंतजार करते मतदाता

