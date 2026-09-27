महाराष्ट्र के कॉलेजों में 30 साल बाद फिर होंगे छात्र चुनाव, बनी समिति

छात्रों के चुनाव कई दशकों पहले हिंसा और अशांति के बाद रोक दिए गए थे। खासकर 1989 की एक दुखद घटना के बाद तो हालात और बिगड़ गए थे। इन चुनावों को फिर से शुरू करने की कई कोशिशें हुईं।

यहां तक कि 2016 में इसके लिए एक कानून भी बनाया गया था, लेकिन अलग-अलग चुनौतियों के चलते ये कभी शुरू नहीं हो पाए। अब जबकि जेन-जी छात्र और कैंपस के विभिन्न समूह इन चुनावों को फिर से शुरू करने पर जोर दे रहे हैं, राज्य सरकार एक ऐसी निष्पक्ष व्यवस्था बनाना चाहती है, जिससे कैंपस में हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिल सके।