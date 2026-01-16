BMC चुनाव के नतीजे आएंगे आज, मतगणना शुरू; एग्जिट पोल में भाजपा का गठबंधन आगे

महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) समेत 29 नगर निगमों के नतीजे शुक्रवार को आएंगे, जिसके लिए 23 केंद्रों पर मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने शुक्रवार को मतगणना से एक घंटे पहले जानकारी दी कि गुरुवार को सभी नगर निगमों में कुल 52.94 प्रतिशत मतदान हुआ। BMC ने मतगणना प्रक्रिया के लिए कुल 2,299 कर्मचारियों को तैनात किया है। इनमें 759 पर्यवेक्षक, 770 सहायक और 770 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं।

मतदान 52.94 प्रतिशत हुआ मतदान महाराष्ट्र में मतदान से एक घंटे पहले कुल मतदान प्रतिशत जारी हुआ, जो 52.94 प्रतिशत है। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने गुरुवार को बताया था कि 29 नगर निगमों में मतदान प्रतिशत 46-50 रहने का अनुमान है। गुरुवार दोपहर 3:30 बजे तक कोल्हापुर में सबसे अधिक 50.85 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद परभणी, अहिल्यानगर, मालेगांव, इचलकरंजी और वसई-विरार का स्थान रहा। BMC चुनावों में दोपहर 3:30 बजे तक 41.08 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें 42,49,713 मतदाताओं ने अपने मत डाले।

गिनती एकसाथ नहीं, चरणबद्ध तरीके से होगी गिनती नगर निगम वार्डों में चुनाव के लिए वोटों की गिनती पहले की तरह एक साथ करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। संशोधित प्रक्रिया के कारण परिणामों की घोषणा में देरी होने की संभावना है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी, उसके बाद सुबह 10 बजे से सामान्य मतों की गिनती होगी। शुरुआत में गिनती सभी 227 वार्डों में एक साथ शुरू होने के बजाय केवल 46 वार्डों में ही सुबह 10 बजे शुरू होगी।

बहुमत बहुमत का आंकड़ा 114 महाराष्ट्र में BMC चुनाव 2017 में हुए थे। अब 9 साल बाद 227 सीटों पर चुनाव हुए हैं। यहां बहुमत का आंकड़ा 114 है। मुख्य मुकाबला भाजपा-शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गठबंधन और शिवसेना (उद्धव ठाकरे)-MNS के बीच है। कांग्रेस वंचित बहुजन आघाडी (VBA) के साथ मिलकर 143 सीटों पर लड़ रही है। VBA को 46 सीटें मिली हैं। अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने कोई गठबंधन नहीं किया। वे 94 सीटों पर मैदान में है।

ट्विटर पोस्ट मतगणना की तैयारी #WATCH | Mumbai | Visuals from outside the counting station at BMC School in Sion Koliwada for #BMCElections. Vote counting will begin at 10 am across 23 counting centres. pic.twitter.com/DKSG0CnWlO — ANI (@ANI) January 16, 2026