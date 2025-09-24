जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की 4 और पंजाब की 1 सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान

चुनाव

13 अक्टूबर तक होगा नामांकन

जम्मू-कश्मीर में मीर मोहम्मद फैयाज और शमशेर सिंह का कार्यकाल 10 फरवरी, 2021 को और गुलाम नबी आजाद और नजीर अहमद लावे का कार्यकाल 15 फरवरी, 2021 को समाप्त हुआ था। इसके बाद से अभी तक सभी चारों सीटें खाली हैं। दोनों राज्यों में चुनाव अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 24 को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा।