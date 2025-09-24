जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की 4 और पंजाब की 1 सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान
क्या है खबर?
चुनाव आयोग ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की 4 और पंजाब में 1 सीट पर चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों ही राज्यों के चुनाव 24 अक्टूबर को होंगे और उसी दिन परिणाम की घोषणा की जाएगी। जम्मू-कश्मीर की 4 सीटें साल 2021 से खाली हैं, जबकि पंजाब की सीट जुलाई में आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोरा के इस्तीफा देने से खाली हुई है।
चुनाव
13 अक्टूबर तक होगा नामांकन
जम्मू-कश्मीर में मीर मोहम्मद फैयाज और शमशेर सिंह का कार्यकाल 10 फरवरी, 2021 को और गुलाम नबी आजाद और नजीर अहमद लावे का कार्यकाल 15 फरवरी, 2021 को समाप्त हुआ था। इसके बाद से अभी तक सभी चारों सीटें खाली हैं। दोनों राज्यों में चुनाव अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 24 को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा।
ट्विटर पोस्ट
पंजाब में चुनाव की सूचना
By-election announced for 1 Rajya Sabha seat from Punjab. Voting and counting to be held on October 24th. The seat was vacant after the resignation of MP Sanjeev Arora in July. pic.twitter.com/acHIImqPwE— ANI (@ANI) September 24, 2025
ट्विटर पोस्ट
जम्मू-कश्मीर में चुनाव की सूचना
By-election announced for 4 Rajya Sabha seats from Jammu & Kashmir. Voting and counting to be held on October 24th. All four seats have been vacant since February 2021. pic.twitter.com/N3723LrGGi— ANI (@ANI) September 24, 2025