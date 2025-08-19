महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नहीं हुई वोटों की चोरी? लोकनीति-CSDS के सह-निदेशक ने माफी मांगी

संजय कुमार ने एक्स पर लिखा, 'महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करते समय त्रुटि हुई। पंक्ति में दिए गए आंकड़ों को हमारी डेटा टीम ने गलत पढ़ा था। ट्वीट को अब हटा दिया गया है। मेरा किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था।'

पोस्ट

क्या था पोस्ट?

कुमार ने विवादित पोस्ट हटा दिया है, लेकिन एक्स पर उनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल है। हालांकि, दावा कठिन है कि वायरल स्क्रीनशॉट उनका असली है। पिछले पोस्ट में कुमार ने लिखा, 'महाराष्ट्र चुनाव के बारे में जानकारी। विधानसभा क्षेत्र नंबर-59 रामटेक में 2024 में मतदाताओं की संख्या लोकसभा में 4,66,203 और विधानसभा में 2,86,931 थी। घटे मतदाता 1,79,272 (-38.45 प्रतिशत)। विधानसभा क्षेत्र नंबर-126 देवलाली, 2024 में लोकसभा में मतदाता 4,56,072, विधानसभा में मतदाता 2,88,141, घटे मतदाता 1,67,931 (36.82 प्रतिशत)।'