तेजस्वी यादव बोले- अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुटेंगे

लेखन गजेंद्र
Aug 19, 2025
01:57 pm
बिहार में वोट चोरी के खिलाफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेता 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं। मंगलवार को नवादा में यात्रा के बीच तेजस्वी ने कहा कि राहुल विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। उन्होंने कहा, "इस बार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को उखाड़ फेकेंगे और अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में जुटेंगे।"

'वोटर अधिकार यात्रा' बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई है, जो 16 दिन में 1,300 से अधिक किलोमीटर का सफर तय करके 25 से अधिक जिलों से निकलेगी। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल और तेजस्वी ने औरंगाबाद के देवकुंड सूर्य मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की सरकार उनकी योजनाओं को चुराकर लागू कर रही है, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की कोई योजना नहीं है।

