तेजस्वी यादव बोले- अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुटेंगे

यात्रा

यात्रा का तीसरा दिन

'वोटर अधिकार यात्रा' बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई है, जो 16 दिन में 1,300 से अधिक किलोमीटर का सफर तय करके 25 से अधिक जिलों से निकलेगी। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल और तेजस्वी ने औरंगाबाद के देवकुंड सूर्य मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की सरकार उनकी योजनाओं को चुराकर लागू कर रही है, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की कोई योजना नहीं है।