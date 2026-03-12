लोकसभा स्पीकर बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव के आरोपों पर जवाब दिया

लोकसभा स्पीकर बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव के आरोपों पर जवाब दिया, कहा- सभी को मौका दिया

लेखन गजेंद्र 12:27 pm Mar 12, 202612:27 pm

क्या है खबर?

लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को प्रश्न काल के बाद खुद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बिंदुवार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने कभी किसी पार्टी या नेता के साथ भेदभाव नहीं किया बल्कि सभी को समान अवसर दिया है। उन्होंने सांसदों के निलंबन पर कहा कि उनके सभी सांसदों के साथ व्यक्तिगत संबंध भी हैं, लेकिन सांसद के न मानने पर यह कदम उठाना पड़ता है।