लोकसभा स्पीकर बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव के आरोपों पर जवाब दिया, कहा- सभी को मौका दिया
लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को प्रश्न काल के बाद खुद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बिंदुवार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने कभी किसी पार्टी या नेता के साथ भेदभाव नहीं किया बल्कि सभी को समान अवसर दिया है। उन्होंने सांसदों के निलंबन पर कहा कि उनके सभी सांसदों के साथ व्यक्तिगत संबंध भी हैं, लेकिन सांसद के न मानने पर यह कदम उठाना पड़ता है।
संसद के बजट सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। हालांकि, विपक्ष की नारेबाजी के कारण प्रश्न काल नहीं हुआ और कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बिरला ने दोबारा से कार्यवाही शुरू की और खारिज हो चुके अविश्वास प्रस्ताव के आरोपों पर एक लंबा जवाब दिया। उन्होंने कुछ पुराने नेताओं और कार्यवाहियों का उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्व में भी पक्ष-विपक्ष के नेता स्पीकर के आदेश को स्वीकारते आए हैं।
