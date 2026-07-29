लोकसभा से पेपर लीक से जुड़ा संशोधन विधेयक पारित, हंगामे के बीच ध्वनिमत से हुआ मतदान

राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में पैलेट गन नहीं चली थी।

उन्होंने कहा, "गोली चलाने के आदेश अधिकारी देते हैं, सरकार नहीं। जब छात्रों पर गोली चली ही नहीं तो फिर आदेश किसने दिया, इस बात का क्या तुक। गोली चलाने का आदेश मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट देता है। राहुल बिना तथ्यों के बयान देते हैं। प्रदर्शनकारियों पर सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया।"