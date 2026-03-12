राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा, स्पीकर ने बोलने से रोका

भाषण राहुल ने क्या कहा था? कांग्रेस सांसद राहुल ने भाषण शुरू करते हुए कहा, "पश्चिमी एशिया में एक युद्ध छिड़ चुका है। अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के बीच में है। इस युद्ध के परिणाम बहुत आगे जाने वाले हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल का 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है। इसके बहुत बुरे प्रभाव होने वाले हैं, खासकर हमारे लिए क्योंकि काफी मात्रा में वहां से प्राकृतिक गैस और तेल आता है। रेस्तरां बंद हो रहे हैं।"

भाषण तेल किससे खरीदें और किससे नहीं, इसकी अनुमति अमेरिका क्यों देगा- राहुल राहुल ने आगे कहा, "LPG का बड़े स्तर पर संकट दिखने वाला है। रेहड़ी वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं। यह सिर्फ शुरूआत है। हर राष्ट्र की नींव इसकी ऊर्जा सुरक्षा होती है। मैं इसे हल्के में नहीं कह रहा। अमेरिका को यह अनुमति देना कि वह यह निर्णय ले कि हम रूस से तेल खरीदें या नहीं, ऊर्जा आपूर्तिकर्ता से हमारे संबंध कैसे होंगे, यह निर्णय हम लेंगे या कोई और। यह बहुत परेशान करने वाला तथ्य है।"

भाषण किस बात पर हुआ हंगामा? राहुल ने कहा, "एक देश जो भारत के बराबर है, वो कैसे किसी और देश को अनुमति देगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे। हमें ऐसी अनुमति की आवश्यकता क्यों है। ये बहुत परेशान करने वाला तथ्य है। ये समझौते के बारे में है। यहां बैठे पेट्रोलियम मंत्री ने स्वयं कहा है कि वह एपस्टीन (अमेरिका के यौन अपराधी) के मित्र हैं। मेरे पास दस्तावेज है कि उनकी बेटी ने जॉर्ज सोरोस से पैसा लिया था।" तभी हंगामा शुरू हो गया।

हंगामा बिरला ने राहुल को क्यों नहीं दी बोलने की अनुमति? स्पीकर बिरला ने राहुल को बीच में टोकते हुए कहा कि जिस विषय का नोटिस नेता प्रतिपक्ष ने दिया है, उनको उसी विषय पर बोलना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि इसके अतिरिक्त और किसी विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्पीकर ने विपक्षी सांसद धर्मेंद्र यादव को अगले वक्ता के तौर पर बोलने की अनुमति दी, जिस पर यादव ने भी नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने का आग्रह किया। हालांकि, स्पीकर ने इसे ठुकरा दिया।