निर्मला सीतारमण के आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद लोकसभा 1 फरवरी तक स्थगित

सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 6.8 से लेकर 7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया है। इसके पीछे की वजह मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स और कई नियामक सुधारों को बताया गया है। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन की देखरेख में तैयार किया गया है। बता दें कि बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया था।

बजट

रविवार को नौवीं बार बजट पेश करेंगी सीतारमण

केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद 2017 से केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश होता है। पहले बजट शाम तक पेश होते थे। इस बार 1 फरवरी को रविवार है, ऐसे में बजट की तारीख को लेकर संशय था, लेकिन सरकार ने इतिहास में पहली बार रविवार को बजट पेश करने का फैसला लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी, जो आजादी के बाद भारत का 80वां बजट भी होगा।