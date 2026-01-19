उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में कुलदीप सेंगर की जमानत खारिज
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से संबंधित मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति रविंदर दुदेजा ने कहा कि सेंगर ने 10 साल की कुल सजा में लगभग 7.5 साल हिरासत में बिताए हैं और मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला करने में देरी हुई है, लेकिन यह देरी सेंगर द्वारा दायर कई याचिकाओं के कारण हुई है।
सजा
2018 में हुई थी मौत
उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता को सेंगर के इशारे पर गिरफ्तार किया गया था और 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस की बर्बरता के कारण हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी। मार्च 2020 में दिल्ली की एक अदालत ने सेंगर और अन्य को उनकी मृत्यु के लिए दोषी ठहराया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इससे पहले जून 2024 में हाई कोर्ट ने सेंगर की इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी।