कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने दिया पद से इस्तीफा
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब खबर आ रही है कि कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। TMC नेताओं के मुताबिक, हकीम ने ममता बनर्जी से पहले ये कदम उठाने के लिए अनुमति मांगी थी, जिस पर आज ममता ने सहमति भी जता दी है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
बयान
कुणाल घोष ने कहा- हकीम सम्मानजनक तरीके से पद छोड़ना चाहते
TMC नेता कुणाल घोष ने कहा, "हकीम ने ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की अनुमति मांगी थी। वह सम्मानजनक तरीके से पद छोड़ना चाहते थे, क्योंकि राज्य सरकार नगर निगम को निष्क्रिय बना रही है। आज नबन्ना में हुई प्रशासनिक बैठक के बाद यह साफ हो गया कि निगम को असल में निष्क्रिय कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हकीम का सम्मान बना रहे, ममता ने उन्हें इस्तीफा देने की अनुमति दे दी है।"
भाजपा
भाजपा बोली- कोलकाता प्रशासन में विभाजनकारी अध्याय का अंत
भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा, 'दावत-ए-इस्लामी के मुख्य संरक्षक फिरहाद हकीम, जिन्होंने कभी पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान में बदलने की बात कही थी और उर्दू को राज्य की मुख्य भाषा बनाने की वकालत की थी, ने कोलकाता मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल तुष्टीकरण की राजनीति के सबसे बुरे रूप का प्रतीक था। उनके जाने के साथ ही कोलकाता के नागरिक प्रशासन में एक बेहद विभाजनकारी अध्याय का अंत हो गया है।'