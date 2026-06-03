कोलकाता के मेयर ने पद से इस्तीफा दे दिया है

कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने दिया पद से इस्तीफा

लेखन आबिद खान 06:29 pm Jun 03, 202606:29 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब खबर आ रही है कि कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। TMC नेताओं के मुताबिक, हकीम ने ममता बनर्जी से पहले ये कदम उठाने के लिए अनुमति मांगी थी, जिस पर आज ममता ने सहमति भी जता दी है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।