परिसीमन विधेयक को लेकर किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की

परिसीमन विधेयक पर रिजिजू ने की राहुल से मुलाकात, नेता विपक्ष ने सहयोग से किया इनकार- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 03:50 pm Aug 05, 202603:50 pm

क्या है खबर?

खबर है कि केंद्र सरकार संसद के इसी मानसून सत्र में परिसीमन से जुड़ा विधेयक दोबारा लाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर सरकार ने कांग्रेस से बातचीत शुरू कर दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर संसद में जारी गतिरोध के बीच परिसीमन विधेयक को लेकर उनका रुख जानने की कोशिश की। दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बैठक हुई।