लोकसभा में किरेन रिजिजू बोले- सरकार NEET पर चर्चा को तैयार

लोकसभा में किरेन रिजिजू बोले- सरकार NEET पर चर्चा के लिए तैयार

लेखन गजेंद्र 01:28 pm Jul 22, 202601:28 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर केंद्र सरकार घिरती नजर आ रही है। बुधवार को लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच सरकार NEET पर चर्चा को तैयार हो गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि सरकार सदन में NEET पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। रिजिजू ने कहा कि चर्चा कब होगी और उसकी अवधि क्या होगी, इस पर सभी दलों के नेताओं से चर्चा की जाएगी।