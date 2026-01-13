LOADING...
करूर भगदड़ मामला: CBI ने TVK प्रमुख थलापति विजय को 19 जनवरी को किया तलब
करूर भगदड़ मामला: CBI ने TVK प्रमुख थलापति विजय को 19 जनवरी को किया तलब

लेखन भारत शर्मा
Jan 13, 2026
08:18 pm
क्या है खबर?

तमिलनाडु के करूर जिले में तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) की रैली के दौरान मची भगदड़ के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने थलापति विजय को दोबारा समन जारी किया है। CBI ने अब उन्हें 19 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। 12 जनवरी को हुई पूछताछ के बाद विजय ने पोंगल त्योहारा का हवाला देते हुए तारीख बदलने का अनुरोध किया था। CBI ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए अब उन्हें 19 जनवरी की तारीख दी है।

पूछताछ

CBI ने विजय से 6 घंटे तक की थी पूछताछ

इससे पहले CBI ने गत सोमवार को विजय से दिल्ली स्थित मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की थी। वह अपने TVK के सहयोगियों के साथ पहुंचे थे, जिनमें आधव अर्जुन भी शामिल थे। औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उन्हें मामले की जांच कर रही भ्रष्टाचार विरोधी इकाई में ले जाया गया, जहां अधिकारियों ने उनसे उस रैली में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की, जिसके दौरान यह दुखद भगदड़ हुई थी।

जांच

TVK ने की थी निष्पक्ष जांच की मांग

भगदड़ मामले में तमिलनाडु सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) गठित कर कोर्ट में SIT जांच को पर्याप्त बताते हुए CBI जांच का विरोध किया था। हालांकि, विजय ने SIT पर संदेह जताते हुए पार्टी की ओर से याचिका दायर कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने CBI जांच की निगरानी करने और स्वतंत्र निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की थी।

भगदड़

करूर भगदड़ में गई थी 41 लोगों की जान

करूर में 27 सितंबर को थलापति विजय की रैली हुई थी, जिसमें 10,000 से अधिक लोग जुटे थे। रैली में अचानक भगदड़ मचने से करीब 41 लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे-महिलाएं भी शामिल हैं। करीब 60 घायल हुए थे। TVK ने भगदड़ को साजिश बताते हुए पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद CBI को जांच सौंपी गई है।

