होम / खबरें / राजनीति की खबरें / कर्नाटक सरकार के सर्वे में 83 प्रतिशत को EVM पर भरोसा, भाजपा ने कांग्रेस को घेरा
लेखन आबिद खान
Jan 02, 2026
12:00 pm
क्या है खबर?

कर्नाटक सरकार की एक एजेंसी के सर्वे में दावा किया गया है कि राज्य के 91 प्रतिशत लोग मानते हैं कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं। वहीं, 83 प्रतिशत लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर भी भरोसा जताया है। यह रिपोर्ट कर्नाटक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी (KMEA) ने प्रकाशित की है। रिपोर्ट सामने आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं।

सर्वे

क्या कहता है सर्वे?

इस रिपोर्ट का शीर्षक है- लोकसभा चुनाव 2024: इवैल्यूएशन ऑफ एंडलाइन सर्वे ऑफ नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिस (KAP) ऑफ सिटीजंस। सर्वे में 83.61 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे EVM को भरोसेमंद मानते हैं। वहीं, कुल 69.39 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की कि EVM सटीक नतीजे प्रदान करती हैं। सर्वे में बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूरु के 102 विधानसभा क्षेत्रों के 5,100 लोगों को शामिल किया गया था, जिसे कर्नाटक सरकार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिए कराया गया।

क्षेत्र

क्या कहते हैं क्षेत्रवार आंकड़े?

कलबुर्गी में सबसे ज्यादा 83.24 प्रतिशत लोगों ने EVM पर भरोसा जताया है। मैसूरु में 70.67 प्रतिशत लोगों ने सहमति व्यक्त की है। वहीं, बेलगावी में 63.90 प्रतिशत लोगों ने EVM पर भरोसा जताया है। बेंगलुरु में सबसे कम 63.67 प्रतिशत लोगों ने ही सहमति जताई है। जिन लोगों ने दृढ़ता से EVM पर भरोसा जताया है, ऐसे लोगों की कलबुर्गी में संख्या 10.19 प्रतिशत, बेलगावी में 19.24 प्रतिशत, मैसुरु में 15.08 प्रतिशत और बेंगलुरु में 7.17 प्रतिशत है।

बयान

भाजपा ने सरकार को घेरा

कर्नाटक में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने लिखा, 'सालों से राहुल गांधी देश में घूम-घूमकर एक ही कहानी सुनाते आ रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, EVM भरोसेमंद नहीं हैं और संस्थाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन कर्नाटक ने इससे बिल्कुल अलग कहानी बताई है। लोगों को चुनावों, EVM और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा है।" अशोक ने सर्वे के निष्कर्षों को कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा बताया।

कांग्रेस

EVM पर लगातार सवाल उठाती रही है कांग्रेस

राहुल गांधी ने चुनावों में कथित घोटाले, EVM में हेरफेर और 'वोट चोरी' को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग को बार-बार निशाने पर लेते रहे हैं। पिछले साल 18 सितंबर को उन्होंने एक प्रजेंटेशन में कलबुर्गी जिले की आलंद विधानसभा सीट में कथित गड़बड़ियों को उजागर किया था। वे कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों में चुनावी घोटाले के आरोप लगा चुके हैं। हालांकि, चुनाव आयोग इन आरोपों को निराधार बताता रहा है।

