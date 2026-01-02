कर्नाटक सरकार के सर्वे में 83 प्रतिशत को EVM पर भरोसा, भाजपा ने कांग्रेस को घेरा

सर्वे क्या कहता है सर्वे? इस रिपोर्ट का शीर्षक है- लोकसभा चुनाव 2024: इवैल्यूएशन ऑफ एंडलाइन सर्वे ऑफ नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिस (KAP) ऑफ सिटीजंस। सर्वे में 83.61 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे EVM को भरोसेमंद मानते हैं। वहीं, कुल 69.39 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की कि EVM सटीक नतीजे प्रदान करती हैं। सर्वे में बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूरु के 102 विधानसभा क्षेत्रों के 5,100 लोगों को शामिल किया गया था, जिसे कर्नाटक सरकार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिए कराया गया।

क्षेत्र क्या कहते हैं क्षेत्रवार आंकड़े? कलबुर्गी में सबसे ज्यादा 83.24 प्रतिशत लोगों ने EVM पर भरोसा जताया है। मैसूरु में 70.67 प्रतिशत लोगों ने सहमति व्यक्त की है। वहीं, बेलगावी में 63.90 प्रतिशत लोगों ने EVM पर भरोसा जताया है। बेंगलुरु में सबसे कम 63.67 प्रतिशत लोगों ने ही सहमति जताई है। जिन लोगों ने दृढ़ता से EVM पर भरोसा जताया है, ऐसे लोगों की कलबुर्गी में संख्या 10.19 प्रतिशत, बेलगावी में 19.24 प्रतिशत, मैसुरु में 15.08 प्रतिशत और बेंगलुरु में 7.17 प्रतिशत है।

बयान भाजपा ने सरकार को घेरा कर्नाटक में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने लिखा, 'सालों से राहुल गांधी देश में घूम-घूमकर एक ही कहानी सुनाते आ रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, EVM भरोसेमंद नहीं हैं और संस्थाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन कर्नाटक ने इससे बिल्कुल अलग कहानी बताई है। लोगों को चुनावों, EVM और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा है।" अशोक ने सर्वे के निष्कर्षों को कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा बताया।

