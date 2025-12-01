कर्नाटक: अब शिवकुमार के आवास पर नाश्ता करने जाएंगे सिद्धारमैया, मंगलवार को होगी मुलाकात

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मंगलवार सुबह बेंगलुरु के सदाशिवनगर में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आवास पर नाश्ते की बैठक में हिस्सा लेने जाएंगे। शिवकुमार ने सिद्धारमैया को औपचारिक रूप से निमंत्रण भेजा है। एक महीने से चल रही राजनीतिक खींचतान और पार्टी के भीतर नेतृत्व गतिशीलता की गहन अटकलों के मद्देनजर दोनों के बीच बैठक सुबह साढ़े 9 बजे निर्धारित की गई है।

मुलाकात 29 नवंबर को सिद्धारमैया के आवास पर गए थे शिवकुमार इससे पहले 29 नवंबर को शिवकुमार ने सिद्धारमैया के आवास पर पहुंचकर नाश्ता किया था और गहन चर्चा की थी। कांग्रेस नेतृत्व ने बैठक को दोनों शीर्ष नेताओं के बीच चल रहे समन्वय का हिस्सा बताया था। उसके बाद दोनों नेताओं ने कहा था कि वे पार्टी हाईकमान के निर्देशों का पालन करेंगे, जिससे मुख्यमंत्री पद में बदलाव की अफवाहों पर विराम लग गया, जो नवंबर 2025 में शिवकुमार की पदोन्नति के लिए एक अफवाह समझौते से जुड़ी थी।

बयान सिद्धारमैया ने क्या दिया था बयान? बैठक के बाद सिद्धारमैया ने कहा था, "हमारा एजेंडा 2028 के चुनाव हैं। स्थानीय निकाय चुनाव महत्वपूर्ण हैं। हमने उन पर चर्चा की। हमने 2028 के चुनावों में कांग्रेस को वापस लाने पर चर्चा की। हमने चर्चा की कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं हैं और भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होगा।" उन्होंने यह भी दोहराया कि वे इस मुद्दे पर कांग्रेस हाईकमान की ओर से किए गए किसी भी निर्णय का पालन करेंगे।

