कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकारा

कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकारा, डीके शिवकुमार के लिए रास्ता साफ

लेखन गजेंद्र 09:04 am May 29, 202609:04 am

क्या है खबर?

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शुक्रवार को सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री पद से दिया गया इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में उन्होंने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की। राज्यपाल ने अधिसूचना में कहा, "प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनके नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है।" राज्यपाल ने सिद्धारमैया को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया है।