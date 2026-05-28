सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, खुद की घोषणा
क्या है खबर?
कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। तमाम कयासों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपना इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत बेंगलुरु में नहीं हैं। ऐसे में सिद्धारमैया ने अपना इस्तीफा लोक भवन जाकर राज्यपाल के सचिव को दिया है। गहलोत पारिवारिक कारणों से बुधवार रात करीब 10:30 बजे अपने गृह नगर इंदौर रवाना हुए थे। सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे का ऐलान किया और कहा कि राज्यपाल बेंगलुरु आकर आगे की कार्यवाही करेंगे।
इस्तीफा
सिद्धारमैया बोले- आलाकमान ने जो कहा, मैं वो किया
सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्नड़ भाषा में कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें जो आदेश दिया, उसका उन्होंने पालन करते हुए इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि लोक भवन में राज्यपाल के सचिव को इस्तीफा सौंप दिया है, राज्यपाल अभी बेंगलुरु में नहीं हैं, वे शाम तक आकर आगे की कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा, "मैं एक राजनीतिज्ञ हूं। मेरा मानना है कि संविधान हमारा धर्म है और मतदाता भगवान के समान हैं।"
शपथ
सिद्धारमैया के घर हुए नाश्ते पर कयासों का अंत
सिद्धारमैया के इस्तीफा देने से पहले उन्होंने गुरुवार सुबह बेंगलुरु स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट के सभी सदस्यों को नाश्ते पर बुलाया था, जिसमें कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी शामिल थे। इस दौरान सिद्धारमैया और शिवकुमार ने एक-दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया और शिवकुमार ने सिद्धारमैया के पैर भी छुए। नाश्ते पर कांग्रेस कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को भी आमंत्रित किया गया था। इसके बाद सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया है।
शपथ
डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया राज्यसभा जाने के इच्छुक नहीं
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिवकुमार को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वह संभावित 30 मई को शपथ ले सकते हैं। इस बीच, खबर आई कि सिद्धारमैया राज्यसभा सीट स्वीकार करके राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने अगले 2 वर्षों तक विधायक के रूप में ही काम करने की इच्छा जताई है। सिद्धारमैया शाम तक दिल्ली जा सकते हैं और राज्यसभा न जाने के फैसले से नेतृत्व को सूचित कर सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
बैठक के दौरान डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया गले मिले
VIDEO | Bengaluru: Karnataka Chief Minister Siddaramaiah, who is widely expected to step down, hosted a breakfast for his cabinet colleagues at his official residence. His current deputy and possible successor, D K Shivakumar and other cabinet colleagues attended the breakfast… pic.twitter.com/JJa3e6Q7IU— Press Trust of India (@PTI_News) May 28, 2026