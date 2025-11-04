बिहार समेत उपचुनाव वाले राज्यों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और शराब जब्त

चुनाव आयोग ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव और 7 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की है। राज्यों में तैनात प्रवर्तन एजेंसियों ने चुनाव से पहले सघन जांच अभियान चलाते हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स और अन्य कीमती धातुएं जब्त की हैं। आयोग की ओर से जारी किए गए कार्रवाई के डाटा में यह खुलासा हुआ है। आयोग ने अधिकारियों को और अधिक सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।

जब्ती 42.14 करोड़ रुपये की जब्त की शराब आयोग के डाटा के अनुसार, 3 नवंबर तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 108.19 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध सामग्री जब्त की गई है। इसमें 9.62 करोड़ रुपये नकद, 42.14 करोड़ रुपये (9.6 लाख लीटर) की शराब, 24.61 करोड़ रुपये की ड्रग्स, 5.8 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 26 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अन्य मुफ्त वस्तुएं शामिल हैं। इन सभी के इस्तेमाल से मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता था।

चुनाव किस राज्य में कब होंगे चुनाव? बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा। परिणामों की घोषणा 14 नवंबर को होगी। आयोग ने पहले चरण के लिए 121 सामान्य पर्यवेक्षकों और 18 पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया है, जबकि दूसरे चरण के लिए 122 सामान्य पर्यवेक्षकों और 20 पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। इसी तरह जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान में 8 सीटों पर उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा।

गिरफ्तारी बिहार में हुई 953 लोगों की गिरफ्तारी आयोग के अनुसार, अकेले बिहार राज्य में 30 अक्टूबर तक करीब 953 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 20,916 से अधिक लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट तामील हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि अब तक 9.11 करोड़ की नकदी, 39.72 करोड़ रुपये की शराब, 21.16 करोड़ रुपये की ड्रग्स और 5.72 करोड़ की कीमती धातु जब्त की जा चुकी है। अधिकारी ने बताया कि राज्य में तलाशी अभियान सघनता से जारी है।

शिकायत 100 मिनट में होगा शिकायतों का निस्तारण चुनाव आयोग ने बताया कि सी-विजिल पर दर्ज शिकायतों पर 100 मिनट में कार्रवाई के लिए 824 उड़न दस्ते तैनात किए हैं। सी-विजिल पोर्टल एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए विकसित किया गया है। यह नागरिकों को चुनाव के दौरान रिश्वतखोरी, मुफ्त उपहार, शराब वितरण और निर्धारित समय से अधिक लाउडस्पीकर बजाने जैसे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की रिपोर्ट करने का अधिकार देता है।