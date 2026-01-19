ग्रेटर बेंगलुरु नगर निगम चुनाव EVM की जगह मतपत्रों से होंगे, चुनाव अधिकारी का ऐलान

ग्रेटर बेंगलुरु नगर निगम में EVM नहीं मतपत्रों से होंगे चुनाव

लेखन गजेंद्र 02:18 pm Jan 19, 202602:18 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नगर निगम के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की जगह मतपत्रों से कराने का निर्णय लिया गया है। यह घोषणा कर्नाटक के मुख्य चुनाव आयुक्त जीएस संगरेशी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने कहा कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के लिए नगर निगम चुनाव 25 मई के बाद आयोजित किए जाएंगे और इनमें EVM के बजाय मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि 2015 के निगम चुनाव EVM से हुए थे।