ग्रेटर बेंगलुरु नगर निगम चुनाव EVM की जगह मतपत्रों से होंगे, चुनाव अधिकारी का ऐलान
क्या है खबर?
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नगर निगम के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की जगह मतपत्रों से कराने का निर्णय लिया गया है। यह घोषणा कर्नाटक के मुख्य चुनाव आयुक्त जीएस संगरेशी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने कहा कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के लिए नगर निगम चुनाव 25 मई के बाद आयोजित किए जाएंगे और इनमें EVM के बजाय मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि 2015 के निगम चुनाव EVM से हुए थे।
राज्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा?
संगरेशी ने कहा कि GBA के अंतर्गत 5 नगर निगम हैं, जिनके चुनाव मतपत्रों से होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगरेशी के अलावा सभी 5 निगम आयुक्त उपस्थित थे। आयुक्त ने कहा कि वह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और मतपत्रों उपयोग करने का निर्णय उसका अपना है। उन्होंने कहा कि EVM और मतपत्रों में कोई खामी नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों के उपयोग पर रोक नहीं लगाई है। आयोग ने बताया कि पंचायत चुनाव मतपत्रों से होते हैं।
ग्रेटर बेंगलुरु में 88.91 लाख मतदाता
चुनाव अधिकारियों ने बताया कि ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र के लिए मतदाता सूची का मसौदा सोमवार को आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया गया है। मसौदा आंकड़ों के अनुसार, ग्रेटर बेंगलुरु में कुल 88,91,411 मतदाता हैं, जिनमें 45,69,193 पुरुष, 43,20,583 महिलाएं और 'अन्य' श्रेणी में 1,635 मतदाता शामिल हैं। मसौदा सूची पर आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 3 फरवरी तक खुली रहेगी। मतदाता बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 16 मार्च को प्रकाशित की जाएगी।